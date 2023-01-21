В центре Петербурга автоледи сбила школьника

В Центральном районе Петербурга иномарка, под управлением автоледи, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик был госпитализирован.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем в пятницу, 20 января, возле дома 23 по улице Моисеенко, 39-летняя женщина, управляя машиной марки Нyundai Тucson, совершила наезд на ребенка, 2012 года рождения. Школьник переходил проезжую по ходу движения авто.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Известно, что водитель в 2022 году привлеклась к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на площади Восстания Nissan на переходе совершил наезд на нескольких человек. Позже автомобиль был остановлен сотрудниками дорожной полиции в Приморском районе. Водителя, 42-летнего мужчину, доставили в ГИБДД Центрального района, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении.