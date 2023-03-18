Следственный комитет РФ заинтересовался ДТП со сбитыми микроавтобусом пешеходами в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в котором водитель микроавтобуса марки Ford Transit врезался в группу пешеходов. По данному факту проходит доследственная проверка, о результатах которой будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Как передает brif, следственные органы ГСУ СК России по Петербургу по факту ДТП в Красном Селе проводится доследственная проверка. По предварительной информации, 17 марта микроавтобус марки Ford Transit не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил нескольких пешеходов. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.