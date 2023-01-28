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В пятницу вечером легковушка влетела в толпу пешеходов на Комендантской площади

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© Фото: скриншот Google maps

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Вечером 27 января на углу улицы Уточкина и Комендантской площади произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало пять женщин.

Выяснилось, что накануне в Приморском районе Петербурга легковушка влетела в группу пешеходов. Все произошло недалеко от станции метро "Комендантский проспект". Об инциденте рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте".

Также в социальных сетях представили кадры с места происшествия, на которых видно, как пешеход помогает людям выбраться из-под Renault при помощи домкрата. Погибших в результате произошедшего нет, но все пять пострадавших женщин оказались в больнице.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что оказавшимся под автомобилем женщинам сейчас от 24 до 68 лет. За рулем Renault находилась 67-летняя гражданка, которой, предположительно, стало плохо во время движения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что В Тихвинском районе Ленинградской области грузовой автомобиль сбил 61-летнего гражданина. Пешеход погиб на месте от полученных травм.

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