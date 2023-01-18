На пешеходном переходе на Восстания иномарка сбила нескольких человек

В центре Петербурга водитель иномарки въехал на пешеходный переход в момент, когда там было много людей. В результате несколько пешеходов оказались на земле.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем в понедельник, 17 января возле дома 2 по улицы Восстания. Водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, совершил наезд на нескольких пешеходов, переходящих по “зебре” дорогу, после чего скрылся.

Пострадавшие граждане самостоятельно покинули место ДТП, однако позже одна из женщин обратилась за медицинской помощью.

В тот же день сотрудники ДПС в Приморском районе была остановлена указанная машина на перекрестке улиц Долгоозерная и Планерная.

Водителя, 42-летнего мужчину, доставили в ГИБДД Центрального района, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что нелегальный мигрант уходил от погони на каршеринге и, несправившись с управлением, вылетил на лед реки Фонтанки.