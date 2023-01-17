Уходивший от погони каршеринг вылетел на лед Фонтанки

В Петербурге погоня за мигрантом на каршеринге закончилась на льду — беглец на скорости вылетел прямо в Фонтанку, пробив при этом ограду. Чтобы изловить мужчину, полицейским потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 января. На Бородинской улице сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Нyundai Solaris, под управлением 25-летнего нелегального мигранта, который, испугавшись выдворения, попытался скрыться от полиции.

Во время погони нарушитель игнорировал требования остановить авто и только увеличивал скорость, тем самым создавая угрозу безопасности и жизни граждан.

У дома 88 по набережной реки Фонтанки беглец не справился с управлением и, пробив ограду, вылетел на ледовое покрытие реки. После этого, мужчина вышел из машины и попытался убежать уже на своих двоих, однако провалился под лед. Доставать нелегала пришлось спасателям.

В результате мужчина заработал переохлаждение и был госпитализирован. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, дабы остановить нетрезвого нарушителя на "ВАЗе".