В Петербурге пьяного лихача на “ВАЗ” смогли остановить только выстрелы

В Московском районе Петербурга сотрудники ДПС заметили машину, которая двигалась по встречке. Водитель не захотел объяснять инспекторам свой стиль вождения и попытался убежать от них вдавив газ в пол. Остановился гонщик только после того, как полицейский вынуждены были применить табельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу вечером, 26 ноября, у дома 61 по улице Бассейная, патрульный наряд ДПС заметил автомобиль “ВАЗ 2112”, который двигался встречном направлении по боковому проезду проспекта Юрия Гагарина.

Увидев патрульную машину, водитель резко затормозил. Инспектор подошел к авто для проверки, что вызвало у водителя неоднозначную реакцию — он захлопнул дверь и поехал в сторону улицы Бассейная.

Полицейские бросились в погоню. Все требования остановиться водитель “ВАЗа” игнорировал. Тогда сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Выстрелом было пробито переднее правое колесо, в результате чего машина остановилась. Лихач был задержан. Им оказался 21-летний нетрезвый житель Киришей, который не имел водительских прав.

Также сотрудники полиции выяснили, что автомобиль не принадлежит задержанному.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция Выборгского района задержала угонщика-рецидивиста.