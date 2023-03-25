На Лермонтовском проспекте лихач на пикапе сшиб двух переходивших дорогу школьников

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель на пикапе Dodge на пешеходном переходе сбил двух детей. В результате ДТП школьники получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 марта, в пятницу, примерно в 12:45 возле дома 38 по Лермонтовскому проспекту 38-летний водитель автомобиля пикап марки Dodge двигаясь в сторону Рижского проспекта от набережной Фонтанки сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух школьников.

В результате происшествия оба несовершеннолетних потерпевших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что водитель внедорожника привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год 69 раз. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Следком организовал проверку после ДТП в Красном Селе, где фургон сбил нескольких пешеходов.