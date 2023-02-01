На Ленсовета школьница оказалась под колесами Volkswagen

В Московском районе после ДТП несовершеннолетняя девушка попала в больницу с переломом. Школьницу сбил Volkswagen Touareg во дворе домов на улице Ленсовета.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 31 января рано утром. Предположительно, десятиклассница направлялась в школу, как вдруг мужчина 1987 года рождения, управляя Volkswagen Touareg (принадлежит его родственнице) наехал на несовершеннолетнюю. Автомобиль сбил 17-летнюю девочку на дворовой территории.

Пострадавшую отправили в больницу с закрытым переломом нижней правой малой берцовой кости со смещением в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель за прошлый и этот год уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, десять из которых - это превышение установленной скорости.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 27 января на углу улицы Уточкина и Комендантской площади произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало пять женщин. Известно, что автомобиль влетел в толпу пешеходов.