После ДТП в Красном Селе со сбитыми пешеходами возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Красном Селе возбудили уголовное дело. Водитель фургона врезался в группу пешеходов. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация, в том числе несовершеннолетней девочке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 марта, примерно в половину пятого вечера на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина произошло ДТП с пешеходами. В результате расследования сотрудники полиции выяснили, что к происшествию привел дорожный конфликт между водителем Renault Captur, 1958 года рождения, и водителем микроавтобуса Ford Transit, 1994 года рождения.

В результате инцидента, водитель, управляющий фургоном, не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил нескольких пешеходов.

Среди пострадавших оказались трое людей, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а также девочка 2013 года рождения. Ребенка госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 части 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя Renault допросили в качестве свидетеля, а водителя микроавтобуса допросили и задержали как подозреваемого.

Правоохранители в дальнейшем попытаться восстановить объективность картины произошедшего и степени ответственности обоих водителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красном Селе произошло ДТП с пешеходами. Фургон попытался уйти от столкновения с легковым автомобилем и влетел в группу людей.