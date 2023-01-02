В Выборге мужчина был избит до смерти палкой

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина получил смертельные увечья в ходе конфликта с нетрезвым агрессором. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 1 января, в воскресенье, в полицию сообщили о том, что возле дома 21 по Физкультурной улице в городе Выборг избили палкой мужчину. Избивший находится на месте.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого, уроженца республики Башкортостан, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта, возникшего между мужчинами на почве личных неприязненных отношений, злодей избил 36-летнего потерпевшего, который умер в машине скорой помощи от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга мужчина избил до смерти собутыльника, находясь в гостях.