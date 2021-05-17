Петербуржец избил школьника на детской площадке

Петербургского бизнесмена задержали за избиение школьника. Инцидент произошел на детской площадке 16 мая. Подростка госпитализировали с травмой головы и переломом. Информация об инциденте была предоставлена МВД по Петербургу и Ленобласти.

33-летний бизнесмен сообщил, что он избил 14-летнего подростка за то, что тот задел качелями его дочь. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, принимается решение об избрании мужчине меры пресечения.