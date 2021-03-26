Полиция выявила нападавших на петербуржца неформалов

В Петербурге правоохранительные органы установили личности напавших по идеологическим мотивам на прохожего. На девятерых причастных к стрельбе и избиению возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники центра "Э" (по противодействию экстремизму) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией Калининского района установили причастность к данному инциденту девяти молодых людей. По оперативной информации, все они являются членами неформальной группы правого толка, а в своей жертве заподозрили идейного оппонента», - комментирую в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Группа людей напала на подростка, применив оружие в виде сигнала охотника. В результате подросток был госпитализирован с побоями и ожогом.