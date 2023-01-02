Петербуржец умер после избиения собутыльником на Просвещения

В Калининском районе Петербурга новогодние застолье закончилось смертью мужчины, к которой привела драка с собутыльником. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 января, в 07:48 в полицию поступило сообщение от мужчины, 1974 года рождения, о том, что в квартире дома 53 на проспекте Просвещения друг заявителя упал и неподвижно лежит, у него сильное кровотечение из головы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на кухне квартиры труп мужчины, 1977 года рождения, с ссадинами и ранами на лице и голове.Там же был задержан в состоянии алкогольного опьянения вызвавший полицию друг умершего, который около 00:02 находясь в гостях, после распития спиртного, поссорился и избил потерпевшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 января на Комендантском проспекте женщина получила ножевое ранние в спину от своего мужа.