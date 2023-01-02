На Комендантском петербурженка получила нож в спину от мужа

В Приморском районе Петербурга женщина была ранена ножом в спину. В совершении преступление подозревается супруг потерпевшей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 1 января, в 05:06 в дежурную часть поступило сообщение из службы скорой помощи о том, что в квартире одного из домов на Комендантском проспекте 42-летняя женщина получила ножевое ранение в спину.

Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Со слов женщины ранение ей нанес по месту жительства 37-летний супруг.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Лужском районе Ленобласти между двумя братьями произошел конфликт после распития алкоголя. В результате один из мужчин ранил родственника ножом.