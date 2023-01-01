В Лужском районе застолье двух братьев закончилось ножевым ранением

В Лужском районе Ленинградской области между двумя братьями произошел конфликт после распития спиртных напитков. В результате один из мужчин схватил нож и пырнул родственника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 31 декабря, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в деревне Колгановка. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что около 16:45 в одной из квартир, 41-летний мужчина, во время конфликта, возникшего после совместного распития спиртного, неоднократно ударил ножом родного брата, 1985 года рождения.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в парадной одного из домов на улице Дыбенко рецедисист нанес смертельные ножевые ранения своей жене.