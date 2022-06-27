Житель Ленобласти с пулей в голове сам добрался до петербургской больницы

Неизвестный избил арматурой мужчину из Луги, после чего выстрелил ему в голову. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Житель Ленинградской области самостоятельно добрался до Петербурга, чтобы получить медицинскую помощь. Как сообщает 78.ru, в воскресенье, 26 июня, 47-летний мужчина обратился в полицию с жалобой о избиении.

Оказалось, мужчину в Ленобласти избил неизвестный: сначала он ударил пострадавшего арматурой, а потом совершил выстрел в голову.

На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии в одном из медицинских учреждений Петербурга. У него закрытая травма головы, перелом ребер и разрыв селезенки.

Полиция начала поиск нападавшего и планирует возбудить уголовное дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кировском районе мужчина с собакой выстрелил в прохожего.