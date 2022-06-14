В Кировском районе мужчина с собакой выстрелил в прохожего

В ночь на 14 июня в Кировском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, на улице Подводника Кузьмина ранили мужчину.

Прибывшему на место наряду Росгвардии он рассказал, что гуляющий с собакой неизвестный предложил ему выпить вместе. Мужчина отказался и получил от незнакомца выстрел в грудь из травматического пистолета.

В итоге пострадавший сумел самостоятельно добраться до травмпункта, где ему оказали необходимую помощь. Недалеко от места происшествия задержали подозреваемого, у которого изъяли пистолет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мужчину с пистолетом заметили в переходе возле станции метро «Беговая».