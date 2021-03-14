В Приозерском районе удалось задержать двоих мужчин, избивших петербуржца в подъезде

В Ленинградской области в поселке Сосново сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступников, ранее напавших на петербуржца и укравших айфон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, мужчина 1991 года рождения обратился в полицию по факту избиения и ограбления в подъезде 165-го дома на Московском проспекте. По словам пострадавшего, неизвестные избили его битой, украли IPhone 11, а затем списали с карты 155 547 рублей.

В короткие сроки полиции удалось задержать двоих граждан 1993 и 1976 годов рождения. По факту разбоя и кражи возбуждены уголовные дела.