В Петербурге вооруженные подростки устроили массовую драку

Шестеро подростков избили безработного на Васильевском острове. Известно о происшествии стало в воскресенье, 17 октября. Около 16:40 в полицию обратился менеджер магазина, возле которого произошла драка. Сотрудники полиции задержали шестерых школьников и студентов в возрасте от 14 до 17 лет. У нападавших изъяли внушительный оружейный арсенал: нунчаки, шило, 3 ножа, биту, газовый баллон, противогазы и даже топор. Как оказалось, у подростков возник конфликт с 19-летним безработным из-за мобильного телефона.

У пострадавшего оказалась разбита губа. Заявление он писать не захотел, также от официального обращения в полицию отказались и родители школьников. Задержанных допросили и передали законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.