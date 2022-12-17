Неизвестные избили мигранта на территории ТК в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленобласти группа неизвестных злоумышленников напала на мужчину на территории торгового комплекса. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петкрбург.ру, вечером в пятницу, 16 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что на территории торгового комплекса в Кудрово 10 человек избивали битами одного мужчину, а потом убежали в крытую парковку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка не обнаружили дерущихся. Пострадавшим оказался 21-летний мигрант, который был госпитализирован в медучреждение с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти были задержанны двое мужчин, подозревемых в избиении и ограблении водителя такси, который подвозил злоумышленников.