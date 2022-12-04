Полиция задержала подозреваемых в нападении на таксиста в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 28 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в поселке имени Морозова у 25-летнего таксиста двое мужчин открыто украли 36 тысяч рублей.

Было установлено, что водитель принял заказ и с улицы Дыбенко подобрал двух пассажиров, которых отвез на улицу Мира в поселке имени Морозова. После прибытия пассажиры заявил об отсутствии денег и попросили проследовать до Пионерской улицы в этом же населенном пункте, где в последствии оба пассажира отказались платить за поездку.

В результате между водителем и мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленники брызнули в лицо таксисту перцовым баллончиком, избили и забрали из машины 36 тысяч рублей, поломав при этом зеркало на двери авто.

В пятницу, 2 декабря, на Пионерской улице в поселке им. Морозова были задержаны двое подозреваемых мужчин 1975 и 1976 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Всеволожском районе Ленинградской области водитель такси серьезно ранил пассажира тростью-клинком.