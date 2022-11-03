В Петербурге задержали мужчину, налетевшего с кулаками на школьника в кафе

Полиция Петербурга задержала мужчину, который поколотил несовершеннолетнего в заведении общепита.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 1 ноября в полицию Приморского района обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что в ресторане быстрого питания на Гаккелевской улице неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына, ученика седьмого класса. После происшествия, потерпевшему подростку потребовалась помощь медиков.

На следующий день сотрудники правопорядка на станции метро “Пионерская” задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний гражданин, который ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Злодея доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали подростка, которого подозревают в избиении девятиклассника.