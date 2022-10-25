Полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиение школьника

Петербургские правоохранители задержали подростка, которого подозревают в избиении девятиклассника. Потерпевшему после драки потребовалась госпитализация.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 августа в полицию поступило сообщение о том, что их квартиры дома по улице Будапештская с различными травмами был госпитализирован 17-летний подросток.
Следствие установило, что травма получена в результате ударе в область брюшной полости.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В понедельник, 24 октября, сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний десятиклассник.
Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге за прошедшие сутки пропало девять несовершеннолетних подростков. Полиция приступила к поискам.