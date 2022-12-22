В Тосненском районе знакомый ударил мужчину кочергой по голове и ограбил

В Тосненском районе Ленобласти мужчина избил и ограбил своего знакомого. Злоумышленника задержала полиция.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 21 декабря, поступило сообщение от мужчины об избиении. Он рассказал, что его в деревне Трубников Бор избил и ограбил знакомый.

Следствие установило, что малознакомый 47-летнему пострадавшему мужчина ударил его металлической кочергой по голове. После этого, угрожая ножом, потребовал сообщить пин-код от кредитной карты, забрал ключи от квартиры и автомобиля, который не принадлежить заявителю.

Сотрудники полиции “по горячим следам” задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний житель Тосненского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленобласти группа неизвестных злоумышленников напала на мужчину на территории торгового комплекса. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.