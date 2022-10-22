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В Петербурге мужчина был избит приятелем в гостях на Шотмана, после домогательств до школьницы

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В Петербурге на квартирной вечеринке молодой человек, находясь “под градусом”, стал грязно приставать и бить 16-летнюю школьницу, которая пришла в гости к подруге. Такое поведение не понравилось одному из гостей, и он проучил злодея.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 21 октября, в 02:00 в полицию Невского района обратился консьерж дома 11 по улице Шотмана с сообщением о том, что в одной из квартир был избит молодой человек.

Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который примерно в 01:40, находясь в гостях, после совместного распития спиртного, стал приставать к также находившейся в гостях 16-летней школьнице. В итоге, злодей побил несовершеннолетнюю и совершил по отношению к ней действия сексуального характера, за что был избит одним из гостей тусовки.

Известно также, что задержанный ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье 132 части 3 пункт «а» УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга местаня жительница попросила полицию привлечь к ответсвенности ее бывшего мужа за домогательства к их малолетней дочери.

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