В Петербурге мужчину подозревают в домогательствах к четырехлетней дочери

В Выборгском районе Петербурга местная жительница обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа. По словам женщины, мужчина совершал развратные действия в отношении из малолетней дочери во время ее мытья.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 21 октября, в дежурную часть поступило заявление от 34-летней петербурженки, которая просит привлечь к уголовной ответственности ее 36-летнего бывшего супруга, который 6 октября мыл в ванной их общую четырехлетнюю дочь, при этом совершая в отношении нее развратные действия, а также делал фотографии.

В настоящий момент проводится проверка, информация передана следователю.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга, у дома Дачному проспекту неизвестный молодой человек, на вид 17-18 лет, домогался до 14-летней школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.