В Петербурге молодой человек приставал к несовершеннолетней

В Кировском районе Петербурга неизвестный приставал 14-летней школьнице. Злоумышленника еще не задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, в полицию поступило заявление от 36-летней жительницы Петербурга. По словам заявительницы, 28 сентября у дома по Дачному проспекту неизвестный молодой человек, на вид 17-18 лет, начал домогаться ее несовершеннолетней дочери.

Камеры видеонаблюдения на месте происшествия отсутствуют.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный мужчина в троллейбусе лапал несовершеннолетнюю. Затем преследовал ее в метро и оставил в покое только после того, как его жертва включила камеру на телефоне.