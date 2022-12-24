В Ленобласти мужчина проломил топором голову собутыльника

В Гатчинском районе Ленобласти во время распития спиртного, мужчина вступил в конфликт с собутыльником и в итоге убил его, проломив голову топором.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 декабря в полицию обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что в одном из домов деревни Большие Борницы он избил до смерти 49-летнего мужчину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что заявитель вступил в конфликт с мужчиной, с которым распивал алкоголь. В итоге злоумышленник нанес не менее двух ударов топором по голове оппонента, который был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии с тяжелыми травмами головы и переломами черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злодей задержан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд отправил за решетку молодого человека, убившего в пьяной драке человека.