В Петербурге вынесли приговор парню, убившему в пьяной драке оппонента

Красносельский райсуд огласил приговор в отношении молодого человека, которого признали виновным в совершении убийства. Подсудимый нанес смертельное ранение оппоненту в драке.

Как передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в ночь с 8 на 9 января 2022 года, находясь в квартире дома на проспекте Кузнецова, в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела сцепился с собутыльником. В ходе драки, потерпевший ударил подсудимого в лицо, в ответ на это, тот нанес оппоненту не менее одного удара острым предметом в область шеи. В результате пострадавший скончался в больнице.

Суд установил, что виновный ранее не был судим, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно и имеет на иждивении мать. Также суд учел молодой возраст подсудимого и то, что он оказывал пострадавшему помощь и просил свидетеля вызвать скорую. В итоге молодой человек был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

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