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В Ленобласти остановили иномарку с 162 килограммами наркотиков в багажнике

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© Фото: pxhere

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В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники ДПС остановили иномарку, в которой мешки с более чем 162 килограммами наркотиков. Водителю, перевозившему запрещенные вещества, грозит до 15 лет колонии.

Вечером в среду, 1 февраля, в поселке Тайцы был задержан 36-летний водитель автомобиля марки BMW. В багажнике машины правоохранители обнаружили несколько мешков с наркотическим веществом, общим весом более 162 килограмм. Об это сообщает Neva.Today.

Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Ранее также сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга у двух мужчин изъяли более двух килограмм наркотиков.

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