В Ленобласти полиция задержала хранившего дома почти 2 килограмма наркотиков рецидивиста

В Гатчинском районе Ленобласти рецидивист хранил у себя дома крупную партию наркотиков. Запрещенное вещество у мужчина нашли при обыске.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 декабря в Веревском сельском поселении Гатчинского района сотрудники правопорядка провели обыск по уголовному делу в доме ранее неоднократно судимого мужчины, 1970 года рождения, и обнаружили наркотические вещества массой почти 2 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).

Злоумышленник был задержан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга сотрудники ГИБДД в рамках профилактического рейда остановили каршеринговый Hyundai под управлением нетрезвой 24-летней девушки. Под водительским сидением сотрудники полиции нашли пакет с наркотическим веществом. Автоледи была задержана.