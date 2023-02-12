На Левашовском шоссе задержали петербуржца с килограммом наркотиков

В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции остановили подозрительного молодого петербуржца, который кроме того, что был нетрезв, имел при себе почти килограмм наркотиков.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 февраля, в пятницу, в ходе патрулирования на Левашовском шоссе в городе Сестрорецке сотрудники полиции остановили для проверки документов молодого человека, 2004 года рождения. У парня были выявлены признаки наркотического опьянения.

При досмотре у задержанного нашили сверток с наркотическим веществом, весом почти один килограмм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленобласти сотрудики ДПС остановили авто, в котором были обнаружены наркотики массой 162 килограмма.