На Советском проспекте сотрудники ДПС нашли наркотики у водителя "Жигули"

В Невском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, в салоне которого были найдены наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 24 декабря, у дома 37 по Советскому проспекту наряд ГИБДД остановил автомобиль “Жигули”, за рулем которого находился 40-летний мужчина, житель Колпино. В ходе осмотра салона машины полицейские обнаружили на заднем сиденье пакет с наркотическим веществом, весом почти 280 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Водителя задержали и доставили в отдел полиции для производства следственных действий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленобласти во время обыска в доме рецидивиста сотрудники полиции нашли наркотические вещества массой почти 2 килограмма. По данному факту было возбуждено уголовное дело.