Полиция Петербурга задержала укравшую несколько смартфонов несовершеннолетнюю карманщицу

Полиция Петербурга задержала в Ленобласти несовершеннолетнюю карманщицу, которая лишила мобильных телефонов нескольких петербурженок.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 ноября 2022 года в полицию обратились три девушки, которые заявили, что неизвестный похитил дорогостоящие смартфоны у заявительниц на Звездный улице.

Спустя несколько месяцев, 21 января в полицию обратилась еще одна молодая петербурженка с аналогичным заявлением, что у нее из кармана украли смартфон на Среднерогатской улице.

По всем трем инцидентам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Найти и задержать карманника правоохранителям удалось 23 февраля 2023 года. Подозреваемая была задержана в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти. Ею оказалась 17-летняя девушка, ранее попадавшиеся на кражах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Мурино задержали вора, который стащил у пенсионерки телефон в автобусе.