В Мурино задержали иногороднего карманника за кражу телефона в автобусе

Во Всеволожском районе Ленобласти был задержан вор-карманник, который вытащил из кармана пенсионерки мобильный телефон в автобусе. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 22 февраля в 09:05 на улице Тихая в городе Мурино был задержан неработающий 45-летний житель города Сочи, ранее неоднократно судимый.

Правоохранители задержали мужчину за кражу мобильного телефона у 61-летний женщины, которую рецидивист совершил в примерно 09:00 при проезде в маршрутном автобусе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 58 УК РФ (кража). Задержанный заключен под стражу.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник совершил еще четыре таких кражи в разных районах Петербурга и области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Северной столицы был задержан житель Магадана, объявленный в розыск за кражу в своем регионе.