Полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в угоне иномарки в Киришах

В Ленобласти был задержан мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля. Машину вернули владельцу.

Как стало известно Сантк-Петербург.ру, 25 ноября 2022 года в полицию Киришского района поступило заявление от местной жительницы, работающий врачом, о том, что в поселке Будогощь неизвестный угнал автомобиль ее автомобиль марки Mitsubishi Outlander. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Спустя время, 18 декабря, правоохранители сумели определить и задержать в городе Волхов подозреваемого в хищении транспорта. Им оказался 32-летний рецидивист. Похищенный автомобиль обнаружен с подменными номерами и возвращен владельцу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Киришах рецидивист угнал принадлежащий коммерческой фирме грузовик. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело.