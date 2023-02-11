Полиция Петербурга задержала угонщика, похитившего принадлежащую автосервису машину

В Колпинском районе Петербурга у местного автосервиса был угнан автомобиль. Найти и задержать подозреваемого в угоне удалось на территории Ленобласти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 февраля, в полицию поступило сообщение от мужчины, 1987 года рождения. Заявитель просил привлечь к ответственности неизвестного преступника, совершившего хищение в поселке Понтонный автомобиль «ВАЗ 2106», принадлежащий автосервису.

В тот же день в Ленобласти в городе Отрадное был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний гражданин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Непопоренных были задержаны двое рецидивистов на эвакуаторе, похитившие иномарку.