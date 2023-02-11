В Петербурге задержали рецидивистов, угнавших на эвакуаторе Mercedes

В Калининском районе Петербурга были задержаны двое ранее судимых мужчин, которые на эвакуаторе угнали иномарку. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 февраля, в пятницу, в ходе патрулирования сотрудники правопорядка на проспекте Непокоренных обнаружен эвакуатор “Газель”, на котором находился автомобиль Мercedes. В ходе проверки выяснилось, что на обеих авто установлены подложные архивные номера.

По “горячим следам”, были задержаны двое 44-летних рецидивистов, которые подозреваются в угоне иномарки Mercedes от дома 3 по улице Карла Маркса, стоимостью 2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 пункту “б” УК РФ (кража совершенная в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе рецидивист попытался угнать Audi на улице Седова.