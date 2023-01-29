В Петербурге после неудавшегося угона задержали рецидивиста

В Невском районе Петербурга был задержан рецидивист, который ранее пытался угнать иномарку. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 января в полицию поступило сообщение о том, что на улице Седова в период с 21 по 26 января неизвестный злоумышленник пытался угнать автомобиль марки Audi.

На следующий день, 27 января, правоохранители задержали н улице Бабушкина 34-летнего подозреваемого мужчину. Ранее задержанный был неоднократно судим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемому избрали меру пресечение в виде подписке о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице сотрудники дорожной полиции остановили каршеринговое авто, за рулем которого находился нетрезвый студент. Молодой человек завладел каршерингом с чужого аккаунта.