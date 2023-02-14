В Петербурге полиция поймала похитителей иномарки в Шушарах

Во Фрунзенском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, подозреваемых в угоне авто в Шушарах. Выяснилось, что злоумышленники украли больше одной машины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 февраля в полицию поступило сообщение о хищении автомобиля марки Мitsubishi Оutlander от дома 113 на Софийской улице в Шушарах.

Спустя некоторое время правоохранители смогли найти и задержать двух мужчин, 1990 и 1961 годов рождения, совершивших угон. Похищенную иномарку злоумышленники хранили в гараже в поселке Володарский. Там, полиция и обнаружила авто, на котором угонщики уже переставили подменные номера.

Также была установлена причастность задержанных к трем подобным преступлениям, произошедшему в январе.

По всем эпизодам было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти был задержан судимый ранее мужчина, которого подозревают в угоне иномарки.