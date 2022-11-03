На Мечникова задержан мигрант за пьяный угон чужого авто

В Калининском районе Петербурга мигрант забрал у собутыльника ключи от арендованной машины и решил покататься. Однако далеко мужчина уехать не смог, так как попал в ДТП, после которого вернул транспорт на место.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 2 ноября, в 14:50 в полицию обратилась женщина с сообщением, у дома 10 по проспекту Мечникова был похищен автомобиль марки Hyundai Solaris, который у заявительницы взял в аренду мужчина, 1976 года рождения. Автомобиль позже был обнаружен по указанному адресу с признаками ДТП.

Сотрудники правопорядка “по горячим следам” задержали у дома 10 по проспекту Мечникова 22-летнего гражданина одной из стран ближайшего зарубежья. Выяснилось, что он после совместного распития спиртных напитков, забрал у собутыльника ключи от иномарки и совершил хищение транспорта. После этого, попав в ДТП, вернул машину обратно.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 части 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти сотрудник ДПС задержал угонщика, который находился в федеральном розыске как обвиняемый в краже.