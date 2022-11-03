  • 3 Ноябрь 2022
USD 03.11.2022 61.6175 0.1900
USD ММВБ 13:30 62.0909  
EUR 03.11.2022 60.9216 -0.0452
EUR ММВБ 13:30 60.5531  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Ленобласти сотрудник ДПС задержал убегавшего угонщика, находящегося в федеральном розыске

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Под Петербургом сотрудник ДПС бросился в погоню за автомобилем, числившимся в угоне. В какой-то момент угонщик бросил авто и догонять его пришлось уже в лесу. Не обошлось без выстрелов. Задержанный оказался в розыске за кражу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31 октября в Ломоносовском районе Ленобласти, на 51-м км автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи», патрульный ДПС заметил находящийся в угоне «ВАЗ 21099». Инспектор пустился в погоню на служебном авто. На пересечении с трассой А-120, около пункта шиномонтажа, полицейский обнаружил разыскиваемый автомобиль брошенным. Работники шиномонтажа помогли инспектору определить угонщика и указали на мужчину, находящемуся на противоположной стороне дороги.

Догнав подозреваемого, полицейский потребовал предъявить документы, на что мужчина попытался ударить его ножом. Однако инспектор выбил орудие из рук злоумышленника, после чего последний пустился бежать в лес. Во время преследования сотружник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух, на что беглец стал кричать, что откроет ответный огонь и засунул руку в карман. Расценив эти действия, как угрозу, инспектор выстрелил злодею в плечо. В итоге угонщик был схвачен после того, как увяз в болоте.

Сотрудник ДПС оказал мужчине первую помощь, вызвал медиков и передал им раннего. Беглец оказался 44-летним петербуржцем, находившимся в федеральном розыске как обвиняемый в краже. Теперь копилка злоумышленника пополнится еще одним уголовным делом по факту угона автомобиля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в деревне Новое Девяткино задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram