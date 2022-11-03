В Ленобласти сотрудник ДПС задержал убегавшего угонщика, находящегося в федеральном розыске

Под Петербургом сотрудник ДПС бросился в погоню за автомобилем, числившимся в угоне. В какой-то момент угонщик бросил авто и догонять его пришлось уже в лесу. Не обошлось без выстрелов. Задержанный оказался в розыске за кражу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31 октября в Ломоносовском районе Ленобласти, на 51-м км автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи», патрульный ДПС заметил находящийся в угоне «ВАЗ 21099». Инспектор пустился в погоню на служебном авто. На пересечении с трассой А-120, около пункта шиномонтажа, полицейский обнаружил разыскиваемый автомобиль брошенным. Работники шиномонтажа помогли инспектору определить угонщика и указали на мужчину, находящемуся на противоположной стороне дороги.

Догнав подозреваемого, полицейский потребовал предъявить документы, на что мужчина попытался ударить его ножом. Однако инспектор выбил орудие из рук злоумышленника, после чего последний пустился бежать в лес. Во время преследования сотружник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух, на что беглец стал кричать, что откроет ответный огонь и засунул руку в карман. Расценив эти действия, как угрозу, инспектор выстрелил злодею в плечо. В итоге угонщик был схвачен после того, как увяз в болоте.

Сотрудник ДПС оказал мужчине первую помощь, вызвал медиков и передал им раннего. Беглец оказался 44-летним петербуржцем, находившимся в федеральном розыске как обвиняемый в краже. Теперь копилка злоумышленника пополнится еще одним уголовным делом по факту угона автомобиля.

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