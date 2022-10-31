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В Новом Девяткино задержан устроивший в кафе стрельбу хулиган

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© Фото: pxhere

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В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который отреагировал на сделанное ему замечание выстрелом из травмата.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 30 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Новое Девяткино в кафе на Арсенальной улице произошла стрельба между двумя посетителями.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что причиной стрельбы стало замечание, которое потерпевший сделал обидчику. После этого, выйдя из заведения, последний выстрелил в 27-летнего мужчину и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

В тот же день был задержан подозреваемый местный житель, 38 лет. У него был изъят травматический пистолет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу на территории Семеновской площади.

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