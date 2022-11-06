Под Петербургом задержали хулигана, размахивавшего газовым пистолетом у кафе

В Тихвинском районе Ленобласти нетрезвый рецидивист угрожал девушке пистолетом. Испуганная действиями хулигана гражданка обратилась в полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 5 ноября, в 03:25 в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка с сообщением о том, что возле кафе на Советской улице в городе Тихвин, неизвестный мужчина угрожал ей предметом похожим на пистолет.

Правоохранители установили, что ранее судимый мужчина, 1965 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшего конфликта возле кафе, достал и направил в сторону заявительницы газовый пистолет.

Злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга задержали рецидивиста, устроившего стрельбу возле кафе на улице Ленсовета.