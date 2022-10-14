В Петербурге задержали хулигана, устроившего стрельбу на Ленсовета

В Московском районе Петербурга задержали рецидивиста, который открыл огонь на улице Ленсовета.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 октября в полицию обратился 28-летни й студент-иностранец, который сообщил, что 3 октября, около 22:00 возле кафе в дома 103 по улице Ленсовета, 28-летний мужчина, в ходе конфликта, произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета, чем нарушил общественный порядок.

В четверг, 13 октября, в ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый мужчина, который ранее был неоднократно судим. У задержанного изъяли травматический пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе на Кожевенной линии трое неизвестных злодеев угрожали пистолетом семейной паре.