У Севкабеля трое мужчин угрожали пистолетом семейной паре

На Кожевенной линии трое неизвестных угрожали семейной паре и один раз выстрелили в сторону мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу.

В полицию в пятницу, 12 августа, обратилась женщина, рассказавшая, что во время внезапно возникшего конфликта её мужу начали угрожать трое мужчин. Один из них даже начал стрелять из травматического пистолета. После этого все трое скрылись с места происшествия на машине.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашли указанную машину, в которой сидели еще двое мужчин. Один из них уже был ранее судим. Административные протоколы по статье о мелком хулиганстве составили в их отношении. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока еще не решили.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у Исаакиевской площади испуганная салютом лошадь устроила ДТП. Свидетели считают, что животное испугалось звуков фейерверка и просто начало бежать вперед.