У Исаакиевской площади испуганная салютом лошадь устроила ДТП

В Петербурге поздним вечером в субботу, 13 августа, произошло необычное ДТП. По центру города на скорости промчалась лошадь. Она сносила все на своем пути. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП. Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Свидетели считают, что животное испугалось звукв фейерверка и просто начало бежать вперед. Скачки в центре города успели снять на видео посетители заведения, которое находится на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Карета врезалась в столбы, сбила людей, а также задела несколько припаркованных машин.

Как рассказали очевидцы, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи, а пострадавших осмотрели медики. Обошлось без серьезных травм.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на севере Петербурга лошадь ударила ребенка копытом по голове.