На севере Петербурга лошадь ударила ребенка копытом по голове

В Выборгском районе Петербурга ребенка ударила копытом по голове лошадь в Шуваловском парке. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне около половины третьего дня на территории Шуваловского парка рядом с города Парнас между прудами. Ребенок кормил животное, которое в какой-то момент ударило его копытом в область виска.

Подробности произошедшего и информация о состоянии ребенка не сообщаются.