Нетрезвые мужчины устроили стрельбу на Семеновской площади

В Адмиралтейском районе двое мужчин устроили стрельбу на территории Семеновской площади. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам правопорядка удалось найти хулиганов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 6 октября, в 11:07 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Семеновской площади находятся двое неизвестных мужчин, один из который произвел выстрел из неустановленного оружия.

Прибывшие на место происшествия оперативники не застали хулиганов. Но благодаря камерам видеонаблюдения, сумели установить личности мужчин. Задержать подозреваемых удалось в тот же день в 18:30. Ими оказались 44 и 46-летние местные жители. При обыске оружие у них не было найдено, однако удалось установить, что одного из них есть травматический пистолет, зарегистрированный на замгендиректора охранной фирмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга неизвестный стрелял по автобусу.