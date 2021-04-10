Задержанным стрелком со свадьбы оказался гендиректор петербургской стройфирмы

В Петербурге появились новые подробности по факту стрельбы во время движения свадебного кортежа в пятницу вечером, 9 апреля. Во время обыска гостей на свадьбе в ресторане на Белявском проспекте удалось задержать того самого стрелка. Им оказался 34-летний уроженец одной из стран Кавказа. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мужчину зовут Шаиг, и он работает генеральным директором строительной фирмы в Петербурге. При этом задержанный не отрицает вину.

На данный момент у стрелявшего изъято оружие, а мужчина находится в отделении полиции. В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».